ロッテ・国吉佑樹投手（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の投稿でファンを驚かせた。

国吉はインスタグラムで「Dubai」「It was a great experience.」（素晴らしい経験でした）と投稿。ドバイのビルの上で撮影したと思われる夜景や、砂漠の中での写真なども掲載した。

突然のドバイからの投稿にファンも驚いたようで、「ドバイの野球チームに入るのですか」「ドバイリーグに参加ですか？」など、中東で開催されている野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」への参加を予想する声も。同リーグには、川崎宗則内野手や中島裕之内野手、日本人投手も多く参加している。

他にも「リフレッシュして来て下さいね！！」「がんばれ国吉」など、応援するファンの声も多かった。

国吉は10月にロッテから戦力外通告を受けた。自身のインスタグラムでは、通告を受けたことを報告する際に「今季は怪我に泣かされ、力になれず、チームにもファンの方々にも申し訳なく思います。先ずは、ずっと不調の原因だった右足首の手術を終えたばかりなので完全復活に向けてこれからリハビリを行なって行きます！これからも地球のどこかで野球をするつもりなので変わらず応援よろしくお願いします」と投稿。手術を受けた右足首の写真を掲載するとともに、現役続行への意志を見せていた。