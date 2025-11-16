寝たふりをしたママさんが寝返りをうって、猫に足を乗せてみたら…？猫が見せた予想外に優しいリアクションが尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で40.1万再生を突破し、「ぴとってくっついてくるの可愛すぎる」「まま…♡って感じしてかわいい尊い」といった声があがりました。

【動画：寝返りをうったママの足が猫に乗ってしまった結果…】

子猫のらむちゃん

TikTokアカウント「@ramu._.cat」に投稿されたのは、保護猫の「らむ」ちゃんが、寝たふりをしたママさんが寝返りをうった時のリアクションをおさめた動画です。

らむちゃんはシャム系の雰囲気のあるハチワレ猫ちゃんで、生後1ヶ月半ほどでママさんの元へとやってきました。お迎え初日からバンザイ寝をするという大物ぶりを見せ、あっという間にお家に馴染んでくれたといいます。

優しい姿にキュン♡

ある日、らむちゃんはママさんと同じベッドの上で、丸くなって寝ていたそう。そこでママさんは、寝たふりをして寝返りをうってみることに。30cmほど離れた場所にいたらむちゃんに向かって寝返りをうつと、らむちゃんの体の上にママさんの足が乗ってしまったのだとか。突然の出来事に、らむちゃんは驚いた顔でママさんの足を見つめていたといいます。

すぐにママさんが足を引いたものの、らむちゃんがいたスペースの半分ほどをママさんの足が占領し、体の一部にも少し乗ってしまっていたそう。それでも、らむちゃんは怒ることなく、「まあいいか…」とでもいうように、ママさんの足に顔をピタッとくっつけて再び眠り始めたのだとか。どこか幸せそうに見えるそのお顔が可愛らしくて、見ているだけで胸がキュンとしてしまいます。

まさかの仕返し！？

そんな優しいらむちゃんですが、後日、おもちゃで遊びながらさりげなくママさんの頭を踏みつけるという事件があったそう。まるでこの前の仕返しかのような光景に、思わず笑ってしまいます。

らむちゃんの優しすぎるリアクションに、視聴者からは「ラムちゃん可愛い上に性格まで良きで最高」「まぁいいかって顔埋めるの可愛い♡」「びっくりしたけどいい感じの枕が来たって思ってそう」「「ん？ままのあしか…」くらいにおもってそうでかわいいいい」「距離が近くなって、お、いいね。って感じでくっつくのがかわゆすぎる」「そのまま寝ちゃうの可愛すぎてやばい」「言葉にならない叫びが出ました」といった絶賛のコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@ramu._.cat」では、お迎え前からママさんに愛されていたらむちゃんの、見ているだけで癒される日常の様子が、たくさんの動画や写真で楽しむことができます。

