【速報】近鉄名古屋線 富吉～桑名 人身事故のため運転見合わせ
2025年11月16日 16時0分
CBC NEWS

近鉄によりますと、きょう午後３時半ごろ、近鉄弥富駅で人身事故があり、富吉～桑名間で運転を見合わせています。
運転再開は午後５時半頃の見込みです。