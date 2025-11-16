鹿児島・桜島の噴火の影響で、同県内で16日開催のイベントに出演予定だった歌手が出演できない事態が続いた。

さつま町・宮之城運動公園で開催の「さつま町産業祭＆JA農業祭」に出演予定だった演歌歌手の徳永ゆうき（30）は16日、X（旧ツイッター）を更新。「本日、鹿児島県さつま町にて開催の【さつま町産業祭＆JA農業祭】に出演予定でしたが、桜島の噴火、および火山灰の影響で搭乗した飛行機、一度は駐機場を出発したものの滑走路上で引き返しその後、欠航に。また、それ以降の飛行機も欠航が続いており、鹿児島に向かうことができず、やむを得ず、出演中止となりました」と報告した。

「この日を楽しみにしてくださってた皆さま、開催に向け協議をしてくださいました現地のスタッフの皆さま、大変に申し訳ありません」と謝罪し、「また、運航に向けてギリギリまで尽力いただきました航空会社のスタッフの方々もありがとうございました」と感謝を記した。「またさつま町とご縁がありますようその日を心待ちにしております」と思いをつづった。

また、薩摩川内市・市総合運動公園で開催の「第21回薩摩川内市産業祭＆JAフェスタ」に出演予定だった現役女子高生演歌歌手の梅谷心愛（18）も16日、X（旧ツイッター）を更新。「本日13時から出演を予定しておりました『第21回薩摩川内市産業祭＆JAフェスタ』ですが、昨晩の桜島噴火の影響で乗った飛行機が欠航になってしまい、その後スタッフさんが色々なルートを探してくださったのですが鹿児島に向かうことが出来ず、梅谷心愛の出演が中止となりした」と報告。

続けて「会場で待っていてくれたみなさま、スタッフのみなさま、本当に申し訳ありません」と謝罪し、「ギリギリまで梅谷心愛のステージ成功を考えてくださりありがとうございました」と感謝した。「悲しいですが、きっとまたご縁があると信じて楽しみにしています！」と伝えた。