長渕剛、15日公演中止を謝罪「脱水とめまいだ」16日は通常通り開催＆リハ招待のサプライズも
【モデルプレス＝2025/11/16】シンガーソングライター・長渕剛が11月16日、自身のInstagramを更新。11月15日開催の「TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA」愛知公演を体調不良により急遽中止したことを受けて、現在の体調を伝えた。
【写真】大物歌手が頭下げ謝罪
長渕は、「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった。名古屋のみんな！！ほんとに申し訳ないです」と体調不良の詳細に触れつつ、公演中止を謝罪。「悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ」と悔しさをにじませていた。
また「医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！」と11月16日の公演は問題ないことを説明。「みんなに心配と迷惑をかけた分MAXでぶちかます！！17：30ポートメッセ名古屋、とんでもないステージをやるから。みんなで歌い叫び拳を挙げよう！！」と意気込みを明かしていた。
続けて公開された動画では、「昨日、体調不良でだめだった。本当にごめんなさい」と謝罪。そして「昨日来れなかった人、チケットを今日持ってくればここに振替してくれます。もしも今日、難儀な思いで来てくれたら16時くらいからやるリハーサル、そこに皆さん招待します」と明らかにし、11月28日の横浜Kアリーナ公演でも、11月15日のチケットを所持している人はリハーサルを観ることが出来ると案内した。
この投稿を受け、ファンからは「神対応すぎる」「お大事に…！」「貴重すぎる」と反響が寄せられている。
11月15日、長渕の公式サイトでは「本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と報告。公演チケットを所持している人については、11月16日のポートメッセなごや 第1展示館公演、または11月28日のKアリーナ横浜公演に、手持ちのチケットで入場できるよう振替対応を行うとしており、2公演いずれにも来場できない場合は、後日チケット代の払い戻しに応じると明らかにしている。（modelpress編集部）
◆長渕剛、現在の体調伝える
◆長渕剛、11月15日公演を急遽中止
