1,000円台なのさすが！【ワークマン】オンオフ着回せそう！「コスパ最強カーデ」

気負わず着られてパッとオシャレが決まる“頼れる一枚”がワードローブにあれば、ついヘビロテしてしまう予感。【ワークマン】のカーディガンシリーズは、シンプルなデザインで着回しやすさが魅力。1,000円台とは思えない仕上がりで、通勤にも休日にも活躍してくれそうです。コスパ優秀なカーデをさっそくチェックしてみて。

ラフに羽織れてきちんと感も狙える一枚

【ワークマン】「ふんわりワッフルカーディガン」\1,280（税込）

ラフに羽織れるのに、きちんと感も備えたワッフル生地のカーデ。メンズアイテムならではの程よくゆったりとしたシルエットは、パンツにもスカートにも合わせやすく、ワンピの上から羽織ってもバランスよく決まりそう。腕を動かしやすいラグランスリーブ、型くずれしにくい、UVカット機能付きなど優秀ポイントが複数あり、ロングシーズン活躍してくれる一枚です。

部屋着からタウンユースまで幅広く活躍

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

表はもこもこ、裏は起毛素材で防寒性を備えつつ、ラフすぎない丈感とミニマルなデザインで軽やかに着られそうです。両サイドポケットに加え、右胸には便利な内ポケット付き。ダークカーキグリーンやブルーなど、トレンド感のあるカラーを含む7色の豊富なカラバリにも注目です。

パッと羽織ってサマ見えする洗練デザイン

【ワークマン】「マシュマロフィットニットカーディガン」\1,900（税込）

ベーシックな一枚を探しているなら、こちらのカーデがおすすめ。シンプルなデザインながら、ゆとりのあるドロップショルダーが抜け感をプラスし、裾と袖口のリブでシルエットを美しく見せてくれそうです。すっきりとした襟元はシャツやタートルネックトップスとの重ね着も上品にマッチ。ボタンを外してロンTに合わせてカジュアルダウンするのもいいかも。パッと羽織るだけでサマ見えするので、デイリーに頼れる存在になる予感です。

コーデにさりげなく華やかさを添える一枚

【ワークマン】「レディースシャギークルーカーデガン」\1,900（税込）

毛足の長いシャギー素材は、今季のコーデに加えたい一枚。シンプルなワンツーコーデに合わせるだけで、さりげない華やかさを添えた旬のスタイルに。前後2WAY仕様で、プルオーバーとして着られるのも魅力です。ラフなパンツに合わせてカジュアルに仕上げるのはもちろん、きれいめボトムスに合わせればオフィスコーデにも◎ 洗濯機洗いできお手入れも簡単なので、着回しに重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S