伊藤園レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位と2打差の8位で出た28歳の脇元華（GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算16アンダーで悲願の初優勝を飾った。賞金1800万円の他、豪華な副賞が贈呈された。

脇元は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5〜7番で3連続バーディー。4打伸ばしてサンデーバックナインに入った。13番から16番では驚異の4連続バーディー。猛チャージで一気にライバルを突き放した。18番でこの日初のボギーを叩いたが、永井花奈、工藤優海らを振り切った。優勝が決まった瞬間には、涙を流しながら父の信幸さんと抱き合った。

今大会の賞金総額は1億円。優勝した脇元は1800万円を獲得した。さらに副賞として高級ブランド「ブルガリ」の「ディーヴァ ドリーム ネックレス＆イヤリング」が贈呈された。同社の公式サイトでは、ネックレスは56万1000円、イヤリングは78万1000円（ともに税込み）と記載されている。

他にも主催の伊藤園からは「茶系飲料」「コーヒー飲料」「野菜・果汁飲料」3年分が、開催地の長南町からは長南産コシヒカリ10俵が副賞として贈られた。

脇元は2018年にプロテストに合格した28歳。オフに椎間板ヘルニアを発症して入ったプロ8年目の今季は、腰痛と付き合いながら32試合に出場。ここまで3度トップ10入りし、メルセデス・ランキングでは58位につけていた。



（THE ANSWER編集部）