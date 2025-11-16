◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

牝馬１６頭立てで争われ、６番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のステレンボッシュ（４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は、１０着だった。道中は中団を進むも、４コーナー前で鞍上が手綱を引っ張り、後退するシーンも。直線も伸びを欠いた。

昨年の桜花賞以来７戦ぶりの白星を狙ったが、Ｇ１・２勝目はならず。その桜花賞後はオークス２着、秋華賞３着、香港ヴァーズ３着と好走した後、今年は大阪杯１３着、ヴィクトリアマイル８着、札幌記念１５着と不振が続いていた。

ルメール騎手は今秋のＧ１戦線で、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、天皇賞・秋（マスカレードボール）と３連勝し、無双状態だった。今回は１８年、２０年にマークした自身のＪＲＡ・Ｇ１最多連勝記録に並ぶ実施機会４連勝が懸かっていたが、ストップした。

また、来春に定年を控える国枝調教師は、グレード制導入の１９８４年以降、ＪＲＡ牝馬限定Ｇ１で松田博資元調教師を抜く最多１３勝目に加え、牝馬３冠とヴィクトリアマイル、阪神ＪＦに続く同Ｇ１・６レースの完全制覇が懸かっていた。

勝ったのは１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のレガレイラ（４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）。勝ち時計は２分１１秒０。

２着は４番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）、３着は９番人気のライラック（藤岡佑介騎手）だった。