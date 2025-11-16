¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Û¸Íºê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬´ÓÏ½V¡ª3Ï¢Ã±¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¢ª4ÈÖ¿Íµ¤¢ª9ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ëü4680±ß
¡¡¡þÂè50²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡¡¡3ºÐ¡¢¸ÅÇÏ¤ÎÌÆÇÏ¤¬µþÅÔ¼Ç2200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÇÆ¤ò¶¥¤¦G1¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡×¤ÏÃ±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬À©¤·¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¢ÍÇÏµÇ°¤ËÂ³¤¯3¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡¢3Ãå¤Ë¤Ï9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¾¡7ÈÖ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤230±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï1¡½7¤Ç1280±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï7¡½1¤Ç1720±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï7¡½1¡½12¤Ç2Ëü4680±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï1¡½7¡½12¤Ç8920±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛÄÌ¤êÉðËµ³¾è¤Î¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬Æ¨¤²¤ëÅ¸³«¡£¿Íµ¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤¬ÃæÈ×¤Ç¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ë¤È³°¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¸åÊýÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¸Íºê¤Î¥à¥Á¤Ë¹¥È¿±þ¤ÇÅÀ²Ð¡£°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È´ÓÏ½¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î¸Íºê¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î´°¾¡¤Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¢§¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¡1975Ç¯¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢76Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Åö½é¤Ï3ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¡£96Ç¯¤Ë¸ÅÇÏ¤Ë¤â³«Êü¤µ¤ì¡¢3ºÐÌÆÇÏ¤Î3´§ÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö½©²Ú¾Þ¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£01¡Á04Ç¯¤ËÉðË¤¬4Ï¢ÇÆ¡£