女優の細川直美が15日に自身のアメブロを更新。台湾のコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』で購入したグッズを公開した。

【映像】細川直美、結婚記念日に夫・葛󠄀山信吾との2ショットを披露

この日、細川は「台湾1日目」と切り出し「ランチはSAにて牛肉麺をいただきました」と報告し、牛肉麺の写真を公開した。

続けて「色は濃い目なのですが味はさっぱりと薄味！麺はしっかり太麺で食べ応えのある麺でした」と食レポ。「少しハッカクの味がする麺でした 台湾はお料理に八角が使われている事が多いようですね！」とコメントした。

また、サービスエリア内については「台湾カステラやドーナツなどsweetsも沢山あって、あちこちキョロキョロしながら歩いていました 日本のSAと同じ感じです」と説明。『スターバックスコーヒー』にも立ち寄ったといい「台湾限定のドリンクホルダーを購入です！」と報告した。

最後に「ネコちゃんモチーフが多くて私には嬉しいスタバでした 可愛い」と述べ、購入したグッズや店内の商品の写真を複数枚公開し、ブログを締めくくった。