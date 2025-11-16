◆天皇杯 ▽準決勝 町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立）

ＦＣ東京は、優勝した２０１１年度大会以来１４大会ぶりの決勝進出を目指したが、敗退した。０―０の延長前半１３分に町田ＭＦ林幸多郎にループシュートを決められ、同後半にもＦＷオセフンに追加点を許した。

“前哨戦”となった９日のリーグ第３６節町田―ＦＣ東京戦（国立）では、ＭＦ安斎の決勝点でＦＣ東京が１―０で勝利した。

この日は天皇杯を考慮し、１１月の代表活動から招集外となったＤＦ長友も右サイドバックで先発。両者、手堅い試合運びとなり、ＦＣ東京はセンターバックのＤＦ森重らを中心とした守備陣が町田の攻撃をはね返し、０―０で９０分を終了した。だが、延長で力尽き、ゴール裏３層目までチームカラーの赤青で埋めたサポーターの大声援に応えることはできなかった。

リーグ戦は１１位。残すタイトルはこの天皇杯だけとなっていたが、同じ東京を本拠とする町田に屈し、２０年度ルヴァン杯以来の頂点への挑戦は終わりとなった。

◆ＦＣ東京の今年度天皇杯成績

▼２回戦 ６月１８日 金沢戦（味スタ）〇３―１

▼３回戦 ７月１６日 大分戦（クラド）〇２―０

▼ラウンド１６ ８月６日 Ｃ大阪戦（ヨドコウ）〇２―１

▼準々決勝 ８月２７日 浦和戦（埼玉）〇２―１

▼準決勝 １１月１６日 町田戦（国立）●０―２（延長）