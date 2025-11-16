◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

牝馬１６頭立てで争われ、単勝２・３倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のレガレイラ（４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が最後の直線で力強く差し切って、オールカマーに続く２連勝で昨年５着に敗れたリベンジを果たした。Ｇ１は２３年ホープフルＳ、昨年の有馬記念との３勝目。戸崎騎手、木村調教師とも当レース初勝利となった。勝ち時計は、２分１１秒０。

２着は４番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）、３着は９番人気のライラック（藤岡佑介騎手）だった。

戸崎圭太騎手（レガレイラ＝１着）「レガレイラでまた勝つことができて、うれしく思います。（きょうの勝利は）ホッとしている気持ちと、１番人気で皆さんの期待に応えられて、よかったという気持ちです。

毎週、毎週、状態、具合がいいと厩舎の方から聞いていて、またがった瞬間に状態の良さが分かり、落ち着きもありました。（中間は）スタートの練習をしてきて、レースでも自分から出て調子の良さを感じていました。

（レースは）馬場は内側が良くなかったので、内に閉じ込められないかだけ気をつけました。道中ではこの馬のリズムで進めることができました。

（最後の直線は）しっかり反応して伸びていってくれました。レガレイラはファンの多い馬で、これからますます頑張ってくれると思います。ベリーベリーホース！！」