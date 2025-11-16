◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。青木真也（日本）が手塚裕之（日本）とライト級ワンマッチで対戦。しかし2Rに右ボディーから鉄槌を浴びてKOで敗れた。

「なんの後悔もない。やめるとも言わない」

日本大会で青木が散った。1R開始直後から積極的にタックルを仕掛けた。その後テイクダウンに成功すると、このラウンドはトップポジションをキープした。しかし2Rに悲劇が待っていた。開始直後に相手の右ボディーを被弾。そのままダウンすると、相手の鉄槌を浴びてKO負けを喫した。試合後にはスッキリした表情を見せていた。

ケージから降りると、セコンドについたケンドー・カシンに肩車されて退場した。

試合後のコメントでは「なんの後悔もない。やめるとも言わない。最高のプロレスができた。練習がどうとかじゃなくて“もういいや”ってなっちゃった。こうなっちゃった時点で格闘家ではないわな」とコメントを残した。今後のONE参戦については「ギャラ次第」と言及した。

青木の敗戦にネットでは「負けたけど主役は青木真也」「まだまだ見たい」「次戦に期待！」「最後まで感動した」「本当にプロだね」などの称賛や今後に期待する声が多く上がった。