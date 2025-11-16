令和ロマン・高比良くるまのYouTubeに「大物」登場でネット震撼 「さすがに大物がすぎる…」「すごい領域」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）のYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に、俳優・舘ひろしが登場し、話題となっている。
【動画】高比良くるまのYouTubeに舘ひろしが登場
16日までに公開された動画「#8【舘ひろし】電撃出演！舘ひろしのwikiが面白すぎる」で、高比良と貴重な2ショットが実現した。
高比良がゲストと車内でトークする内容で、第8回にしてビッグゲスト。「初めてのことらしいですよ、完全にこれ」「信じらんない」と緊張しきりで、舘を迎えた。「初めてのYouTube出演とおうかがいしたんですけれども」と向けると、舘は「YouTubeがなんだかわかってない」とはにかんだ。
これに対して「大物すぎてコメ欄震えてます笑笑笑笑」「さすがに大物がすぎる…くるまくんすごい領域に来てる…！」「いやーここを選んで出演するチーム館も凄いですね。優秀」など、多数のコメントが寄せられている。
