　お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）のYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に、俳優・舘ひろしが登場し、話題となっている。

【動画】高比良くるまのYouTubeに舘ひろしが登場

　16日までに公開された動画「#8【舘ひろし】電撃出演！舘ひろしのwikiが面白すぎる」で、高比良と貴重な2ショットが実現した。

　高比良がゲストと車内でトークする内容で、第8回にしてビッグゲスト。「初めてのことらしいですよ、完全にこれ」「信じらんない」と緊張しきりで、舘を迎えた。「初めてのYouTube出演とおうかがいしたんですけれども」と向けると、舘は「YouTubeがなんだかわかってない」とはにかんだ。

　これに対して「大物すぎてコメ欄震えてます笑笑笑笑」「さすがに大物がすぎる…くるまくんすごい領域に来てる…！」「いやーここを選んで出演するチーム館も凄いですね。優秀」など、多数のコメントが寄せられている。