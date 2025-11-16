お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんと次男・誠八くんの音楽会へ足を運んだことを報告した。

【映像】ハイヒール・モモコの夫や子どもたちの“顔出し”ショット

この日、小原は夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木や娘・こうめちゃんら家族とともに、誠希千くんと誠八くんの音楽会を鑑賞したことを報告。「子供達の合唱、合奏が本当に爽やかで。清々しくて。逞しくて。かわいらしくて。。。。私は涙がでっぱなしでした」と感動した様子でコメントした。

続けて「毎年素晴らしいのですが今年のみんなは、特によかったと思いました みんなが体のうちから躍動していて笑顔で音楽を楽しんでいました」とつづり、誠八くんについては「はにかみながら登場」「体をゆさぶってまっすぐな瞳で未来色のハーモニーを歌っていました」とその姿を紹介。「軽やかに体を震わせながら演奏していました!!!最高!!!!」と絶賛した。

さらに、誠希千くんについては「誠希千の声だと認識できるほどソプラノが響いていました」と明かし「太鼓を力強く叩く姿が、むちゃくちゃかっこよかったし、満面の笑みで踊っている姿にほっこり！」とコメント。「兄弟ふたりともキラキラしていました」と述べ「先生方にも心から感謝です」とつづり、ブログを締めくくった。