大手キャリアの「容量無制限」を使っていますが、月5000円するのに元を取れている気がしません。いっそ格安SIMにしたほうがいいでしょうか？

容量無制限プランのメリット・デメリット

現在、大手キャリアの容量無制限プランを利用している方は、一度そのメリットとデメリットを客観的に確認しましょう。まず、大手キャリアでは、通信速度の安定性や実店舗で手厚いサポートを受けられる点が大きなメリットです。

さらに、容量無制限プランなら、外出先でもデータ容量を気にせず使えるため、利便性に長けています。一方、大手キャリアでは、月額料金が高くなりやすい点がデメリットと言えます。

無制限プランに加入していても、実際はWi-Fi利用していて、それほどデータ通信を使用していないケースも多いです。



使用量をチェックして最適な料金プランを見極める

容量無制限プランを継続すべきか格安SIMに乗り換えるべきかを見極めるには、まず自身のデータ使用量を正確に把握することが重要です。データ使用量は、スマホの「設定」アプリやキャリアの会員ページから確認できます。

また、通信量は、月によって上下する場合があるため、過去数ヶ月分のデータ使用量の平均を把握しておきましょう。

LINEやメールでの連絡のやり取りと、そのほかWebサイトで調べものをする程度の利用状況では、格安SIMの小容量プランがおすすめです。月額1000円程度におさえることも可能です。

一方、動画視聴やオンラインゲーム、テザリングを頻繁に行う方は、容量無制限のプランを検討するといいでしょう。データ利用制限付きのプランでは、追加料金が高額になる可能性があります。

また、データ通信はそれほど使用しないものの、通話する機会が多いという方は「通話し放題」のオプションを活用することで、無駄のない通信費を実現できます。



料金差はどれくらい？ 大手キャリアと格安SIMの比較

実際に、大手キャリアの無制限プランと格安SIMの料金にはどれくらいの差があるのか、表1を参考にして確認しましょう。

表1

プラン名 月額料金の目安 データ容量の追加料金（2GB） 大手キャリアの容量無制限プラン 7000～8000円 格安SIM（20GBプラン） 2000円～3000円 500円程度 格安SIM（3GBプラン） 1000円前後

※参考資料より筆者作成

上記の表を見ると、データ通信をそれほど使用しない場合には、格安SIMに乗り換えることで、月々のスマホ代を数千円単位で節約できることが分かります。

また、格安SIMのなかでも、事業者によってサービスの内容が異なるため、自身の使い方に合ったキャリアを選択しましょう。



使い方を確認し自分に最適なスマホプランを見つけよう

データ容量を気にせずスマホを使いたい方にとって、大手キャリアの容量無制限プランは、便利なサービスです。

しかし、月額料金は高くなるため、自身のスマホの利用状況を正確に把握し、実際にどのくらいの容量が必要なのかを見極めることが大切です。

もし、データ使用量がそれほど多くなければ、格安SIMに乗り換えることで、スマホ代を大きく節約できるかもしれません。両者の特徴を理解し、最適なスマホプランを見つけてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー