大手キャリアの「容量無制限」を使っていますが、月5000円するのに元を取れている気がしません。いっそ格安SIMにしたほうがいいでしょうか？
容量無制限プランのメリット・デメリット
現在、大手キャリアの容量無制限プランを利用している方は、一度そのメリットとデメリットを客観的に確認しましょう。まず、大手キャリアでは、通信速度の安定性や実店舗で手厚いサポートを受けられる点が大きなメリットです。
さらに、容量無制限プランなら、外出先でもデータ容量を気にせず使えるため、利便性に長けています。一方、大手キャリアでは、月額料金が高くなりやすい点がデメリットと言えます。
無制限プランに加入していても、実際はWi-Fi利用していて、それほどデータ通信を使用していないケースも多いです。
使用量をチェックして最適な料金プランを見極める
容量無制限プランを継続すべきか格安SIMに乗り換えるべきかを見極めるには、まず自身のデータ使用量を正確に把握することが重要です。データ使用量は、スマホの「設定」アプリやキャリアの会員ページから確認できます。
また、通信量は、月によって上下する場合があるため、過去数ヶ月分のデータ使用量の平均を把握しておきましょう。
LINEやメールでの連絡のやり取りと、そのほかWebサイトで調べものをする程度の利用状況では、格安SIMの小容量プランがおすすめです。月額1000円程度におさえることも可能です。
一方、動画視聴やオンラインゲーム、テザリングを頻繁に行う方は、容量無制限のプランを検討するといいでしょう。データ利用制限付きのプランでは、追加料金が高額になる可能性があります。
また、データ通信はそれほど使用しないものの、通話する機会が多いという方は「通話し放題」のオプションを活用することで、無駄のない通信費を実現できます。
料金差はどれくらい？ 大手キャリアと格安SIMの比較
実際に、大手キャリアの無制限プランと格安SIMの料金にはどれくらいの差があるのか、表1を参考にして確認しましょう。
表1
※参考資料より筆者作成
上記の表を見ると、データ通信をそれほど使用しない場合には、格安SIMに乗り換えることで、月々のスマホ代を数千円単位で節約できることが分かります。
また、格安SIMのなかでも、事業者によってサービスの内容が異なるため、自身の使い方に合ったキャリアを選択しましょう。
使い方を確認し自分に最適なスマホプランを見つけよう
データ容量を気にせずスマホを使いたい方にとって、大手キャリアの容量無制限プランは、便利なサービスです。
しかし、月額料金は高くなるため、自身のスマホの利用状況を正確に把握し、実際にどのくらいの容量が必要なのかを見極めることが大切です。
もし、データ使用量がそれほど多くなければ、格安SIMに乗り換えることで、スマホ代を大きく節約できるかもしれません。両者の特徴を理解し、最適なスマホプランを見つけてください。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー