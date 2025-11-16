IVE・ウォニョン、投げキッスで純白の冬の女神に！異次元のスタイル引き立つコーデに注目【独自写真】

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがファンに“純白のキス”をプレゼントした。

【写真】ウォニョン、"あざと可愛い"生クリームSHOT

11月16日、ウォニョンはソウル聖水（ソンス）洞で開催されたアウトドアファッションブランドのポップアップストアのオープニングイベントに参加し、清純な冬ファッションを披露した。

この日、ウォニョンは白色のダウンとワイドパンツを合わせた“オールホワイトルック”を完成させた。ボリューム感のあるショートダウンは、冬の実用性とスタイリッシュさを兼ね備えたアイテムで、ウォニョンならではの長い手足を一層引き立たせた。

特に、ボトムスとして選択した白色のワイドパンツは、ダウンジャケットのボリューム感と調和し、洗練されたシルエットを演出した。ここにブラウントーンのシューズをポイントとして加え、単調になりがちな“ホワイトトーンオントーンルック”に深みを加えた。

ウォニョン

ヘアスタイルも視線を釘付けにした。ウォニョンはおさげを選び、清純で愛らしい雰囲気を際立たせた。きれいに整えられた髪とナチュラルなメイクは白い衣装と調和し、純白の冬の女神のイメージを完成させた。

ウォニョンは、会場でさまざまなポーズを取ってファンを喜ばせた。特に、両手を合わせて投げキッスをするなどして、ファンを熱狂させた。白い雪を連想させる“オールホワイトルック”と清純なビジュアルの組み合わせは、イベントに出席した人々の視線を一気に集めた。

ウォニョンの今回のファッションは、冬シーズンのホワイトダウンの活用法のお手本となり、SNSを通じて急速に広がり、ファッションアイコンとしての地位を再び証明した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。