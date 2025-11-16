11月16日、福島競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（若手騎手・ダ1150m）は、今村聖奈騎乗の2番人気、ディニトーソ（牡3・栗東・辻野泰之）が勝利した。1/2馬身差の2着にシュークリーム（牝4・栗東・西村真幸）、3着にナムラモモ（牝3・栗東・羽月友彦）が入った。勝ちタイムは1:09.5（良）。

1番人気で永島まなみ騎乗、ビーコング（牡4・美浦・小手川準）は、12着敗退。

長くいい脚で差し切る

今村聖奈騎乗の2番人気ディニトーソが勝利して、同騎手は今年のJRA・20勝目をマークした。レースでは中団からの競馬で終始外を回りながらも長くいい脚を使って差し切った。なお、福島1Rから荻野性の連勝がSNSなどで話題となっていたが、このレースでは荻野極騎手、荻野琢真騎手ともに騎乗はなかった。

ディニトーソ 6戦2勝

（牡3・栗東・辻野泰之）

父：ディーマジェスティ

母：ウォータームージカ

母父：フレンチデピュティ

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：高橋フアーム