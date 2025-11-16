伊藤百花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/16】AKB48の伊藤百花が11月15日、自身のInstagramを更新。全身白のコーディネートで美しい脚を披露し、話題になっている。

【写真】可愛すぎるAKB研究生「透明感すごい」美脚スラリの白コーデ

◆伊藤百花、全身白コーデで美脚披露


伊藤は「この服で麻婆豆腐を食べた！予定外！」と綴り、全身白のコーディネートの写真を公開。袖にリボンがあしらわれた長袖ブラウスにツイードのベスト、ミニスカート、ショルダーバッグを合わせたオールホワイトスタイルで、足元には黒のブーツを着用。クラシカルな建物の前でポーズを決め、スラリと伸びた美しい脚を披露している。

◆伊藤百花の投稿に反響


この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「白コーデ、天使かと思った」「この服で食べる勇気すごい」「可愛すぎて語彙力失う」「これで麻婆豆腐食べただと！」「透明感すごい」とコメントも寄せられている。

伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】