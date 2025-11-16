AKB48研究生・伊藤百花、美脚際立つオールホワイトコーデ披露「この服で麻婆豆腐を食べた」
【モデルプレス＝2025/11/16】AKB48の伊藤百花が11月15日、自身のInstagramを更新。全身白のコーディネートで美しい脚を披露し、話題になっている。
【写真】可愛すぎるAKB研究生「透明感すごい」美脚スラリの白コーデ
伊藤は「この服で麻婆豆腐を食べた！予定外！」と綴り、全身白のコーディネートの写真を公開。袖にリボンがあしらわれた長袖ブラウスにツイードのベスト、ミニスカート、ショルダーバッグを合わせたオールホワイトスタイルで、足元には黒のブーツを着用。クラシカルな建物の前でポーズを決め、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「白コーデ、天使かと思った」「この服で食べる勇気すごい」「可愛すぎて語彙力失う」「これで麻婆豆腐食べただと！」「透明感すごい」とコメントも寄せられている。
伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
