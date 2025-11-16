西山茉希、“30代最終日”に幼少期ショット披露「今日までの日々に、ありがとう」
【モデルプレス＝2025/11/16】モデルの西山茉希が11月15日、自身のInstagramを更新。30代最終日を前に幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳モデル「面影ある」母に抱えられる幼少期ショット
西山は、雪景色の中で母親に抱かれる赤ちゃん時代の写真をはじめ、複数の幼少期ショットを披露。誕生日を翌16日に控え、これまでの人生を丁寧に振り返りながら、「コレからも宝探しをし続けます」と前向きな思いを綴った。「30代最終日は感謝の日」「今日までの日々に、ありがとう」と締めくくり、節目を迎える心境を温かく伝えている。
この投稿には、「幼少期から可愛すぎる」「言葉が沁みる」「面影ある」「40代も楽しんでください！」「節目の迎え方に感動」「宝探し、応援してます」など、祝福と共感の声が多数寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西山茉希、幼少期の写真を公開
◆西山茉希の投稿に反響
