¡Ö¤·¤·ºÂÎ®À±·²¡×¤¬18Æü¤Ë¶ËÂç¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤É´Ñ»¡¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡Î®À±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï?
18Æü(²Ð)¡¢¡Ö¤·¤·ºÂÎ®À±·²¡×¤Î³èÆ°¤¬¶ËÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£18Æü(²Ð)¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤¬°ìÈÖ¤Î¸«º¢¤Ç¤¹¡£·î¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¹¥¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Î®À±¿ô¤òÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
18Æü(²Ð)¡¡¡Ö¤·¤·ºÂÎ®À±·²¡×¤¬¶ËÂç¤Ë
18Æü(²Ð)¤Ï¡Ö¤·¤·ºÂÎ®À±·²¡×¤Î³èÆ°¤¬¶ËÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÂç»þ¹ï¤Ï¸áÁ°3»þº¢¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤´¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¹¥¾ò·ï¤Ç¡¢¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î®À±¿ô¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê5¸ÄÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
18Æü(²Ð)¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤â±À¤¬Â¿¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢Î®¤ìÀ±¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£²Æì¤ä±âÈþ¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢À±¶õ´Ñ»¡¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìë´Ö¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢À±¶õ´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î®¤ìÀ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï
Î®¤ìÀ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢³¹Åô¤Ê¤É¿Í¹©¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¹©¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤Æ°Å¤¤Î®¤ìÀ±¤¬¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎ®¤ìÀ±¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õ¤¬¹¤¯¸«ÅÏ¤»¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
£ ¶õ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êü¼ÍÅÀ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î®À±·²¤Ï¡¢Êü¼ÍÅÀ(Î®À±¤Îµ°À×¤òµÕ¸þ¤¤Ë±äÄ¹¤·¤¿¤È¤¤ËÄÌ¤ëÅÀ¤Î¤³¤È)¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤À¤±¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë¶õ¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ¤ò¤è¤ê¹¤¯¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎ®À±¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ º£²ó¤Ï·î¤¢¤«¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹¥¾ò·ï¤Ç¤¹¡£