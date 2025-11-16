下関市立しものせき水族館「海響館」館長 立川利幸さん（５３）

山口県下関市立しものせき水族館「海響館」の３代目館長として３年目を迎えた。

８月には２００１年の開館以来初の大規模改修工事を終え、営業を再開。同時に新設したアシカ展示施設を目玉に、「下関らしさ」も充実させ、唯一無二の水族館を目指す。

「魅力アップした海響館は『楽しさ、感動、学び』をお届けし、より愛される施設になる」。７月末に開かれた改修工事の完成式典で、出席者を前にこう力を込めた。

改修ではエントランスを開放的に一新したほか、スロープエスカレーターの空間に映像と光、音の演出を加えるなどした。実は改修のメインは老朽化した機械・電気設備などの「裏側」だった。だが、市が約３２億８０００万円をかけ、休館期間も８か月に及ぶ大事業だけに、市民の「刷新感」への大きな期待を感じた。「応えるために、スタッフと知恵を絞った」と振り返る。

こだわったのは「下関らしさ」と「分かりやすさ」だ。例えば、世界一の展示種類数を誇りながら地味だったフグのコーナーで、表示案内を目を引く内容に変更。館内で迷うストレスから解放しようと、Ａ〜Ｄのゾーンに分けて動線を明確にした。イベント名も工夫し、ダイバーとスタッフの掛け合いで水槽の生き物を紹介する「関門ダイブ」は、名称を「ダイバートーク」に変えた。

館長である一方、運営法人の専務理事も務め、経営面でも重責を担う。市の改修工事に際しては、運営法人として別に予算を確保し、関連の整備事業に踏み切った。正面入り口近くに「海響館」の文字のモニュメントを設けたほか、ショップエリアを全面改装し、展望デッキも改良した。

海響館が立地するのは関門海峡に面し、市役所に近いあるかぽーと・唐戸地区。全国区の観光地化に向けて官民の取り組みが進む中、館は中心施設に位置づけられ、１０月から市による夜間ライトアップも始まった。

館の役割について、「観光振興はもちろん、環境保全、社会教育、生物の調査研究の推進・充実など多様だ」と強調。「改修を機に、ハード・ソフト両面でより良い水族館づくりが進んだ」と語る。

大阪出身。高校３年だった１９９０年、大阪市に水族館「海遊館」が開館した。父の出身地・愛媛県で海に親しんだ思い出があったことから、同館の採用試験を受けて９１年から勤務。飼育員として主にイルカやアシカなどの海獣類を担当し、７年半ほど勤めた。

その後、研究用のイルカを飼育する会社勤務を経て９９年、海響館の開業準備を進めていた運営法人に採用された。同館初代館長となる榊原茂氏が海遊館時代の上司という縁もあった。

海響館では海獣展示課に配属され、ニュージーランド出身のグランツ・エイブル課長の薫陶を受けた。「動物福祉」の考え方に基づいて一から指導を受け、技術も磨いた。印象的だったのは「人間と付き合うのは楽しい、と動物に感じさせることが大事だ」との言葉。その教えは同館のスタッフに引き継いでおり、「動物を観察すれば、人間を嫌がっていないことが分かると思う」と胸を張る。

あるかぽーと・唐戸地区には１２月１１日、星野リゾート（長野県）のリゾートホテル「リゾナーレ下関」が開業し、内外の注目が集まる。新生・海響館も再開後、来館者数が前年同時期を上回り、知名度が上がっている。「当日なら再入館も可能なので、滞在型観光にも対応できる。館の魅力をどんどん発信していきたい」と意気込んでいる。（平木和頼）

◆プロフィル＝１９７２年生まれ。下関市在住。スキューバダイビングを通じて知り合った１歳上の妻と２人暮らし。保護猫４匹を飼い、「預ける気持ちになれないから」と夫婦旅行は控えている。日本水族館協会の勉強会で講師を務めたり、各地の水族館スタッフからメールで相談を受けたりと、後進の指導にも情熱を注ぐ。