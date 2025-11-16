ÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤Ï½ÀÆ»½÷»Ò52Ôµé¤Î´ßÌîÊ¸²» ¡ª 3°Ì·èÄêÀïÀ©¤·Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ½ÀÆ»¡Ê16Æü¡¢ÅìµþÉðÆ»´Û¡Ë
Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2ÆüÌÜ¡£ÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤Ï¡¢½÷»Ò52Ôµé¤Î´ßÌîÊ¸²»¡Ê23¡Ë¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¸«»öÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥Õ½ÀÆ»¡×¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î½ÀÆ»¤ÈÆ±¤¸¡£°ã¤¤¤Ï¿³È½¤Î¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¹ç¿Þ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¾ÀÜ¸ª¤Ê¤É¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡½¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢´ßÌî¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÁª¼êÁê¼ê¤Ë³«»Ï20ÉÃ¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤âÇØÉé¤¤Åê¤²¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡£»î¹ç»þ´Ö39ÉÃ¤Î°µ¾¡·à¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò66Ôµé¤Îº´Æ£Àµ¼ù¡Ê32¡Ë¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê3°Ì·èÄêÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢½÷»Ò52Ôµé¤Î´ßÌîÁª¼ê
