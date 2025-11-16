SNS上で話題になっているコツメカワウソの妖精「ちぃたん☆」が手掛ける大阪発のアイドルユニット「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」が厳しい”ノルマ”の克服に燃えている。11月30日の「仮面女子シアター大阪」（大阪市中央区）での初ライブに100人動員達成すれば新曲を提供するという企画。題して「第一回！♯OSKチャレンジ」。来年3月のワンマンライブに向けてのマイルストーンになるか。



【写真】新曲獲得を賭けた「100名動員」チャレンジとは…

仮面シアター大阪に100人動員せよ！

9月20日に華々しくデビューしたアイドルユニット「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」に早くも最初の試練が訪れた。11月30日に「仮面女子シアター大阪」で開催される初ライブに100人動員を達成すると、彼女たちに念願のオリジナル新曲が提供されるというものだ。この企画のプロデューサーで仕掛け人の1人でもある歌手のNozさんが言う。



「ぼんばーずOSKは人気者のちぃたん☆がプロデュースしたことでデビュー前から注目を集めて来ました。道頓堀グリコのネオン下での常設ライブをしているのは関西で唯一。その他にスパワールドなどのイベントで活動してきましたが、自分たちの持ち歌がなかった。メンバーにとって初めての新曲になりますし、初めてのチャレンジになります」



世界的な人気者「ちぃたん☆」にあやかって

そもそも、ちぃたん☆とは何者か、というと東京・秋葉原出身のコツメカワウソの妖精で永遠の0歳という設定のゆるキャラ。2019年にデビューすると、SNS上での体を張ったチャレンジ動画が世界中でバズり、いまや総フォロワー数はなんと1000万人超えという知る人ぞ知る人気者だ。



それにあやかり、今年の3月22日に東京でまず8人のユニット「ちぃたん☆ぼんばーず」がデビュー。さらに、これを追う形で9月に大阪発のユニットも誕生したが、ことのほか注目を集め、現在は8歳から14歳までの総勢27人の大所帯となり、チームを「O」「S」「K」の3つに分かれて活動するときもある。



「将来は別のアイドルユニットに成長してもらえれば」

Nozさんによると「300人の応募の中から選ばれた27人で、みんなやる気満々。学校のように賑やかです。イベント時の活動は夜の8時まででダンスや歌のレッスンは週1回、こちらで用意しています。なかには名古屋から通っているメンバーもいますよ」とのことで「ファンにとっては自分が育てたような感覚を持ってもらえるし、将来は別のアイドルユニットに成長してもらえるとうれしいですね」と期待を寄せた。



アイドルユニットのぼんばーずは、ちぃたん☆がプロデュースしたという触れ込みだが、ご存じの通り、ちぃたん☆は永遠の0歳という設定。ということでメンバーが友だちやお姉さん役となって舞台やイベントで活動しているということだ。ちぃたん☆ぼんばーずのメンバーの1人は「わたしたちも、ちぃたん☆と一緒に成長し、大阪を楽しく元気にしたい。必ず目標をクリアして次へ進みます」と意気込んでいる。



来年の3月20日には大阪・心斎橋の「amerikamura FANJ twice」を借り切って大規模な単独ライブを行う予定。そのためにも、11月30日の「第一回！♯OSKチャレンジ」を成功させなければならない。