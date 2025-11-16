千葉県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「浦安市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、千葉県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ディズニーランドに近いので年間パスポートを買って通いたいです。私の夢です」（50代女性／愛知県）、「ディズニーランドも近くて、道路も広くきれいに整備されているからです」（40代女性／埼玉県）、「海が近いから」（30代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「治安の良さ、子育てや介護支援、交通アクセスに優れているから」（40代女性／長崎県）、「千葉県の中心都市なので、商業施設や交通機関、病院などが揃っており便利だからです」（60代男性／愛知県）、「海が近く自然も豊かで、商業施設も充実している。東京にも通いやすい距離で便利」（30代女性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：浦安市／39票2位は「浦安市」でした。東京ディズニーリゾートがあることで有名な浦安市は、湾岸エリアの美しい景観と充実した都市インフラが特徴。都心へのアクセスも良好で、子育て世帯やファミリー層を中心に人気を集めています。
1位：千葉市／71票1位は「千葉市」でした。千葉県の県庁所在地である千葉市は、海浜幕張をはじめとするベイエリアや、自然が残る郊外エリアなど多様なライフスタイルに対応。ショッピングモールや医療・教育施設も整っており、利便性と住みやすさを兼ね備えた都市です。
