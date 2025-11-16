¡Ö»ä¤Î¡»¡»¡»Ëº¤ì¤Æ¤ë¤è¡×LiSAà¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥ºÍî¤È¤·¤¿á¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±Åê¹Æ¡Ö100%ËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¯Íî¤È¤·Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶¯¡×¡ÖËÜ¿Í³È»¶¤ÏÌÌÇò¤¤¾Ð¡×
¡¡±Ø¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Åö¤Î²Î¼êËÜ¿Í¤¬X¤Ç¡ÖËº¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ ËÜÆü #LiSA¥Ñ¥Ã¥Á¥¦¥©¡¼¥¯¥Ä¥¢¡¼ ·§ËÜ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤«¡¢ÇîÂ¿±Ø¤Ë»ä¤Î¥¿¥ª¥ëËº¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎLiSA¡£¤³¤ÎÁ°Æü¡¢LiSA¤ÏÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖLiVE is Smile Always¡ÁPATCH WALK¡Á¡×¤Î¡¢Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÇîÂ¿±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤ÏLiSA¤Î¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò16Æü¤Î¸ø±éÃÏ¡¢·§ËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿ËÜ¿Í¤¬X¤òÄÌ¤¸¤ÆËº¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö100%ËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¯Íî¤È¤·Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶¯¡×¡ÖËÜ¿Í³È»¶¤ÏÌÌÇò¤¤¾Ð ¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!¡×¡Ö¥ê¥×¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤ËËº¤ì¤¿ËÜ¿Í¤¬µï¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í ¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÇÆÏ¤±¡×¡ÖÍî¤È¤·¼ç¤µ¤ó¡¢¥¿¥ª¥ëËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Á¡×¡Ö¿ä¤·¤Æ¤ëËÜ¿Í¤Ë¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£