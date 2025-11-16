元自民党衆院議員で「小泉チルドレン」と呼ばれた実業家の杉村太蔵氏（46）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。小泉進次郎防衛相と個人的に食事をした時に感動した出来事を明かした。

番組では、進次郎氏の一連の国会答弁での評判について報じた。進次郎氏は12日の参院予算委員会で、安全保障関連3文書の改定と、防衛費と関連経費を合わせ国内総生産（GDP）比2％の増額を、前倒しで目指す政府目標の意義について、カンペをほとんど見ず力説。質問した国民民主党の榛葉賀津也幹事長は進次郎氏の返答について「大臣、なかなか力強いね。いいよ」などと評し、進次郎氏は笑顔で応じていた。榛葉氏は14日の定例会見でも「覚醒した感があるね」と、進次郎氏を評価していた。

この流れから番組では、進次郎氏がスーツに白Yシャツで地元の横須賀海軍カレーのカップラーメンを食べているXでの投稿写真を紹介した。SNS上では白シャツにカレーが跳ねる状況なども考慮して「なんたる度胸」「覚悟を見た」などバズっていたという。

MC爆笑問題田中裕二から「太蔵さんはどう見てます」と聞かれて「僕はね、ここだけの話ね、進次郎さんと飲んだことがあるんですけど、こーんなに美しくね、飲んだり食べたりする人いないですね」とその所作についてベタホメした。

そして「このカップ麺みてください」と画面に映る写真を指して「カップ麺をここで持つ人はいないです」と指摘。写真の進次郎氏は、カップ麺パッケージにある「よこすか海軍カレーラーメン」の文字がカメラから見えるよう、下部を覆うようにして持っている。杉村氏は「これね、どういうことかと言うとね。飲み物でもグラスの底を持つわけ。そんな人はいないんですよ。なんでかって言ったら、（グラスを）置くときに音が出ないんですね。非常にほれぼれする、食べ方飲み方しますね」と大声でアピールした。