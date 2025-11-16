◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝 九州国際大付６―５山梨学院（１６日・神宮）

３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区代表）が４年ぶり２度目出場の九州国際大付（九州地区代表）に敗れ、準決勝進出を逃した。「３番・三塁」でスタメン出場した“二刀流”の菰田陽生主将（２年）が１点リードの９回から登板するも、２死満塁のピンチで痛恨の暴投。三塁走者が生還して１点を失うと、それた球は一塁側のベンチへ入り込むボールデッドに。審判団の協議の末、三塁まで進塁していたサヨナラの走者の本塁生還も認められ、６―５でサヨナラ負けを喫した。

ぼう然と立ち尽くすしかなかった。審判団の協議でサヨナラの走者の生還が宣告され、菰田は状況をすぐにのみ込むことができなかった。「最後、ああいう形で終わってしまって、本当に申し訳ないという気持ち」。安打や四球で招いた２死満塁のピンチ。カウント１―２から投げた１３６キロ直球が１年生の捕手・光永惺音（れのん）のミットからわずかにそれた。「光永からは『すみません』という言葉があったんですけど、自分がああいう球を投げてしまって、ああいった場面を作ってしまったので。自分が悪いなと思います」。決して、後輩を責めることはなかった。

今夏の甲子園準決勝・沖縄尚学戦で右肘を痛め、今秋の関東大会準決勝・浦和学院戦で約２か月ぶりに投手に復帰した。この日の最速は１４１キロ。自身の最速は１５２キロとまだ球速に開きはあるが、「今の中の全力」と焦りはない。打撃では３回無死一塁から右前打を放ってチャンスを広げるなど、力強いバッティングを披露した。「まだまだ足りない部分がたくさんある。打撃、投球にも課題があるので、そこを春までに修正して臨めたらと思います」。今秋から新たに主将に就任した山梨学院の“顔”。鍛錬を重ね、さらに成長した姿で来春を迎える。（北村 優衣）