ÀîºêËãÀ¤¤È21ºÐÇ¯²¼Èþ¿ÍºÊ¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï13Ç¯Á°¡¡½Ð±éÉñÂæ¤Î¼ç±é¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¡¡°ã¤Ã¤¿¤é¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦55¡Ë¤Ë21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£13Ç¯Á°¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï1976Ç¯¡¢13ºÐ¤ÇÃ±¿È¤Ç¾åµþ¤·¡¢1977Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1990Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£½÷ÀÌäÂê¤ÇÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ï¢Æü¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¡£¸µºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤âÎä¤¨¹þ¤ß¡¢2018Ç¯¤ËÎ¥º§ºÛÈ½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£5Ç¯¸å¤Î2023Ç¯10·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢Ä¹Ç¯Í§¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿²Ö²»¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï13Ç¯Á°¤À¤È¤¤¤¦¡£Àîºê¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ê²Ö²»¤µ¤ó¤¬¡Ë°û¿©Å¹·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡£¡Èº£ÅÙ¡¢ÀîºêËãÀ¤¤ÎÉñÂæ¹Ô¤¯¤±¤É¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡ÊÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÀîºêËãÀ¤¤«¤¢¡É¤Ã¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Î¼ç±é¤¬²Î¼ê¤ÎGACKT¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖGACKT¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÈGACKT¤µ¤ó½Ð¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼ç±é¤¬°ã¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È²Ö²»¤µ¤ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥é¥Ã¤È°õ¾Ý¤Ï¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬²Ö²»¤µ¤ó¤òÍ¶¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¡£Àîºê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤â¡Ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÏ¢Íí¡ÊÀè¡Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿©»ö¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£