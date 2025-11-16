なにわ男子・高橋恭平、上白石萌歌との“奇跡的一致”を告白「そこまで同じってなかなかいない」
俳優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、FANTASTICSの中島颯太が16日、東京・渋谷ストリーム 稲荷橋広場にて行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）ロマンティック襲来イベントに登場した。
【写真多数】上白石萌歌・高橋恭平・中島颯太＆オズワルド伊藤も…キラキラしたイベントの様子
撮影時のエピソードを聞かれると、高橋は「この3人が同い年なんですよ。なのでやりやすかったですし、萌歌ちゃんに関しては生年月日（2000年2月28日）すらも同じで」と、告白。
上白石も「そうなんです。さっき調べたら生まれた時間もちょっとしか変わらなくて。だから運勢が一緒なんですよ」と奇跡の一致に驚いたといい、高橋は「そこまで同じってなかなかいないなと思って、初めましてからそういう話ですごく盛り上がりました」と振り返っていた。
今作は百世渡氏による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けるが、そんな胸キュン展開をヒロインがぶっ飛ばし続ける前代未聞の“恋愛ロマンティックぶっ飛ばしコメディ”。
【写真多数】上白石萌歌・高橋恭平・中島颯太＆オズワルド伊藤も…キラキラしたイベントの様子
撮影時のエピソードを聞かれると、高橋は「この3人が同い年なんですよ。なのでやりやすかったですし、萌歌ちゃんに関しては生年月日（2000年2月28日）すらも同じで」と、告白。
今作は百世渡氏による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けるが、そんな胸キュン展開をヒロインがぶっ飛ばし続ける前代未聞の“恋愛ロマンティックぶっ飛ばしコメディ”。