松村未央アナ、長女の七五三ショットを公開「娘さんもママもかわいい」「将来美人さんになりますね」 夫は陣内智則
フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（7）の七五三ショットを公開した。
「7歳の七五三 お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」とつづり、晴れ着姿の長女をアップ。顔を寄せ合う親子2ショットも披露した。
松村は「3歳の時は前撮りも当日もお着物を嫌がり…後撮りしたなぁなんて思い出しました」と振り返り、「7歳ともなると終始ノリノリ 長時間よく頑張りました」と成長した娘の様子をうれしそうにつづっている。
続けて「天候にも恵まれ、思い出に残る一日になりました この先も健康で元気に過ごせますように」と願いを込めた。
この投稿には「1枚目。良い写真ですね」「仲良し母娘」「娘さん、かわいいですねー」「将来美人さんになりますね」「なんて綺麗なお母さんなんでしょう」「娘さんもママもかわいいです」などの声が寄せられている。
松村は2017年6月にお笑い芸人の陣内智則（51）と結婚。18年10月に長女を出産している。
