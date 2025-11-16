シェネルが今年11月から12月にかけ、東京・横浜・台北での国内外ビルボードツアーを開催する。

今回のツアーではシェネルの代表曲に加えて、クリスマスシーズンにぴったりな有名クリスマスソングのカバーも披露される特別なステージとなる予定だ。

シェネルは10月・11月にはTBS『CDTV ライブ!ライブ!』に出演し、自身のヒット曲で映画『BRAVE HEARTS 海猿』の主題歌「ビリーヴ」や、伊藤由奈のヒット曲「ENDLESS STORY」の歌唱で圧倒的な歌唱力が話題を呼んだ。そのパフォーマンスをこの機会にぜひ間近で堪能してほしい。