シェネル、東京・横浜・台北でのビルボードツアー決定。クリスマス名曲カバーも
シェネルが今年11月から12月にかけ、東京・横浜・台北での国内外ビルボードツアーを開催する。
今回のツアーではシェネルの代表曲に加えて、クリスマスシーズンにぴったりな有名クリスマスソングのカバーも披露される特別なステージとなる予定だ。
シェネルは10月・11月にはTBS『CDTV ライブ!ライブ!』に出演し、自身のヒット曲で映画『BRAVE HEARTS 海猿』の主題歌「ビリーヴ」や、伊藤由奈のヒット曲「ENDLESS STORY」の歌唱で圧倒的な歌唱力が話題を呼んだ。そのパフォーマンスをこの機会にぜひ間近で堪能してほしい。
■＜Che’Nelle Billboard Live Tour 2025＞
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2025年11月27日
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）
2025年12月1日
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
【ビルボードライブ台北】（1日2回公演）
2025年12月23日
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
チケット購入
https://eplus.jp/sf/word/0000021570