アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの立花琴未が１６日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。今年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」への初出場を決まった瞬間を振り返った。

番組では、出場歌手が発表された大みそかの「紅白歌合戦」について取り上げた。どのように出場が知らされたかを問われた立花は「社長に急に『集まってください』と言われ、なにやなにやと集まったら、『（紅白出場が）決定しました。これから（ＮＨＫへ）行きます』みたいな感じで」と明かした。

その時の心境について「本当に理解できないまま、涙だけが出ていくみたいな。もう分からないまま、メンバーと囲んで涙だけしか出なくて」と回想。「先輩のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんが…。本当は“ふるっぱー姉さん”なんですけど。“ふるっぱー姉さん”が絶対出てほしいっていうのを話していたので。まずは『“ふるっぱー”姉さんは出ますか？』みたいな感じだった」と同じく今回、初出場を決めた、事務所の先輩であるＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの動向の方が気になっていたと吐露。「本当に倍の倍にうれしかったです」「ふるっぱー姉さんが出てほしいっていうのが強かったので、ちょっとびっくりしたのが大きかったです」と先輩グループとのＷ出場を喜んでいた。