¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äL’luvia¡¢V·Ï¶þ»Ø¤Î¤æ¤ë¤«¤ïHAPPY¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Éü³è¡Ö¤Þ¤¿Ì´¤ÎÂ³¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤¿¤é¡×
¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤¤¤¨¤Ð¡¢90Ç¯Âå¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âL¡Çluvia¤¬¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡È°Å¹õ¡¦Ã¿Èþ¡¦ðøÇÑ¡¦±¢Ýµ¡¦¹¶·âÀ¡É¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ÎµÕÄ¥¤êÊý¸þ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥½¥Õ¥Ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ÎÎ¬¸ì¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢L¡Çluvia¤Î¾ì¹ç¤Ï¥½¥Õ¥ÓÍ×ÁÇ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖL¡Çluvia¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¡É¤¿¤Á¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¨¡¨¡KAORU¡ÊVo¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡È¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¡É¤È¤ÏL¡Çluvia¥Õ¥¡¥ó¤ò»Ø¤¹Áí¾Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏKENJI¡ÊCLOSE / the superlative degree¡Ë¡¢MORI¡Êwyse¡Ë¡¢shuji¡ÊJanne Da Arc¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î3¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤â¤½¤ì¤³¤½90Ç¯ÂåÅª¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ªÆëÀ÷¤Ê¤Ï¤º¡£¤Ê¤ª¡¢shuji¤Ïwyse¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î2¥¹¥Æ¡¼¥¸ÌÜ¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±ê¾å¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎË¡Èï¤òÃå¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì±þ¡¢ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ØÅöÆü¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÎ»²ò¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿§¤â¡Ø²¿¿§¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤µ¤é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤Ç¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡KAORU
¤«¤¯¤¤¤¦KAORU¤ÏÀÖ¡¢¥Þ¡¼¥¹¥±¡ÊB¡Ë¤ÏÀÄ¤ÎË¡Èï¡£¼«Á³¤Èº×¤ê´¶¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼♡¥«¥à¥«¥à¡×¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë½ª»Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖSPECIAL I LOVE YOU¡×¤Ç¤Ï¡¢KAORU¤¬¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤è¤í¤·¤¯²«¿§¤Î¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò²Ä°¦¤¯¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥Þ¤È¤¦¤µ¤®¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢L¡Çluvia¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿¶õ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎED¶Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¥¹¥♡¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¤â¥¯¥Þ¤È¤¦¤µ¤®¤ÏÂç³èÌö¡£¤³¤ì¤À¤±¡È¤æ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡É±é½Ð¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï³¦·¨¤ÎÃæ¤Ç¤âL¡Çluvia¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ÎÀ¼¤òËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤TAKANORI¤ÈNAO¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¨¡¨¡KAORU
¤½¤ó¤ÊKAORU¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡ÖÌë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤ò½¸¤á¤Æ¡×¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ó¤òÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤³¤Î¹ç¾§ÌÀ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÌî¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÈÂ®Êó¡É¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹ðÃÎ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡£Åö½é¡¢L¡Çluvia¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÉü³è¤Ç¤¢¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡£¤Þ¤¿Ì´¤ÎÂ³¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSo Far Away¡× ¡×¨¡¨¡KAORU
¡Ô´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¡¡So Far Away¡Õ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤¤Ã¤ÈL¡Çluvia¤È¥¸¥å¥Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤è¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
»£±Æ¡ýº£¸µ½¨ÌÀ
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. LOVE¡õPORK¡Á»ÒÆÚ¤Á¤ã¤ó´íµ¡°ìÈ±¡Á
2. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼♡¥«¥à¥«¥à
3. LOVE TRAIN
4. SPECIAL I LOVE YOU
5.¥¹¥¥¹¥♡¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë
6.Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤ò½¸¤á¤Æ
7.So Far Away
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
