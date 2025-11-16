¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛTOKYO GROOVE JYOSHI¡¢À¤³¦¤òÍÙ¤é¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥Ö¤ÎÀµÂÎ
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤ò¹¤²¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î²»³Ú»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë²»³Ú¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥é¥¸¥ªÈÖÁÈinterfm¡ÖTOKYO MUSIC RADAR¡×¡¢º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎTOKYO GROOVE JYOSHI¡Ê¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥ô¡¦¥¸¥ç¥·¡¢ÄÌ¾Î¡§¥°¥ë½÷¡Ë¤À¡£
³Î¤«¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¹üÂÀ¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÃ¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¶¯Îõ¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤Ç¡¢¿Í¼ï¡¦À¤Âå¡¦ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë½÷À3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Á6Æü¡ãÂè22²óÅìµþ¹ñºÝ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ÎTIMM¡Ë¡ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ë½÷¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Î¡ÖTOKYO MUSIC RADAR¡×¡¢¤ªÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëNagie Lane¤Îmikako¤À¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËTOKYO GROOVE JYOSHI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥½¥¦¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Î²»³ÚÀ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢YouTube¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ3¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤è¤Í¡©
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤ÎÍûÆà¤µ¤ó¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢2020Ç¯¤ËÍûÆà¤µ¤ó¤ÈMiMi¤¬²ÃÆþ¤·¤Æº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§³¤³°¤Ë°Ü½»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Î2¿Í¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁ°Ç¤¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤ÈMiMi¤Á¤ã¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËTOKYO GROOVE JYOSHI¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§2018Ç¯¤ÎÅö»þ¡¢Åìµþ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇTOKYO¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö½÷»Ò¤Î»äÃ£¤¬Åìµþ¤Ç¥°¥ë¡¼¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇTOKYO GROOVE JYOSHI¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ê¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇJYOSHI¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§TOKYO¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÅìµþ½Ð¿È¤Î½÷»Ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§ÀÅ²¬¤Ç¤¹¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§ÀÐÀî¸©¤Ç¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»ä¤ÏSAITAMA GROOVE JYOSHI¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ó¤ÊTOKYO GROOVE JYOSHI¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿´ÃÏ¤¤¤¤¶õ´Ö¤È¤«´¶³Ð¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î3¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öº£¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤¬²½³ØÈ¿±þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ·Á³¡×¡Ö¾Ð¤¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¿Í¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§ÂÀÍÛ¤È·î¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿Í¡¢¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë·î¤â¹Ô¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡¢MiMi¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§MiMi¤Á¤ã¤ó¤ÏÃöÆÍÌÔ¿Ê¡£ÊÌÌ¾¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼MiMi¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¤Ï¥×¥ì¥¤¤Ë¤â½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§½Ð¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï2¿Í¤¬Ë½¤ì¤Æ¤ë¤È¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËµÕ¤ËÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÍûÆà¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§Ä¶ÎäÀÅ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¡Ä¤Æ¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¡¢ÀÜÃåºÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Í×¤Ï¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤Æ¡¢MiMi¤Á¤ã¤ó¤¬ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¼ê¹Ë¤ò°ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤½¤ì¤Ç¤âÆÍ¤ÃÁö¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£TOKYO GROOVE JYOSHI¤Î±ÇÁü¤ÏYouTube¤Ë¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÆüËÜ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤½¤¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇÁ°Îó¤ÇÍÙ¤ê¤¹¤®¤Æ·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë³¤³°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§Ã±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«²Î»ì¤È¤«¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«¡¢¥½¥¦¥ë¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¥Î¥ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë11·î¤Ë¤Ï4Æü¡Á6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè22²óÅìµþ¹ñºÝ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ÎTIMM¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ï³¤³°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬´Ñ¤ËÍè¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»äÃ£¤ò¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¬³°¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»äÃ£¤ò³¤³°¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Î¿Í¤Ë¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§Åù¿ÈÂç¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§MiMi¤¬Ãæ¹ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏMC¤ËÃæ¹ñ¸ì¤âÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤â²Ã¤¨¤Æ3¤«¹ñ¸ì¤ÎMC¤ò¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§TIMM¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¿ôÊ¬¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ë¶Ê¤ò¹©É×¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±éÁÕ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÃåÀÊ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£2»þ´Ö¤È¤«2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ªÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤È¤«°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤ÏÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤éºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤íÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢MC¤Ç¤¦¤Ê¤¬¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ºÇ½é¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¤É¤ó¤É¤óÁ°¤ËÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤Ç¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¡Ê¾Ð¡Ë¥Á¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤È¤«¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¹ñÊÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ê¸²½¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤Ç¸«¤ì¤ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹À¾³¤´ß¤ÎÊÕ¤ê¤È¤«¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Ä¾¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥¢¥¯¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢áã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤Ë¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤È¤³¤Ç±é¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§È¿±þ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤âÍÙ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ö²»³Ú¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤¿¤Þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½³¤³°¤Ç¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Ç¡Ö¤ï¤¢¡¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤òÉáÄÌ¤Ë²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ëº£¸å¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£²»³Ú¤âÀ¹¤ó¤À¤·¾ðÇ®Åª¤Ê¤Î¤Ç¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤Í¡¢¿©¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»ä¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥¤¥Ä¤Î²»³Ú¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ó¤ÊTOKYO GROOVE JYOSHI¤Ï¡¢6·î¤Ë¡ØWE ARE TGJ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤«¡¢¤¢¤È¤ÏÄ¾µå¤Î¥é¥Æ¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢»ä¤¿¤Á3¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ä¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁ´9¶Ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Âç¤¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï3ºîÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïºî¶Ê²È¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤ÈMiMi¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡ØWE ARE TGJ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´°÷ºî¶Ê¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¿ÍÀ¸½é¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¤¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¡ÖE Funk¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§³Ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¸µ¡¹±é²Î¤ò±é¤Ã¤Æ¤¤¤¿MiMi¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ë¶Ê¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½éºî¶Ê¤Î·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆºÇ¸å¤Ëºî¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë½éºî¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥½¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¿§¡¹Ä°¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Êºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤Ï¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Î¥³¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¶Êºî¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£MiMi¤µ¤ó¤Ï±é²Î¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤¤¤ä¼Â¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¥ì¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂç¼«Á³¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Ï³¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏÁØ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥Á¥ë¤¹¤ë¤ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î3¿Í¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¶Ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢ÍûÆà¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤â¤È¤â¤È¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¶Ê¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Èº£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤¬·ë¹½ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â²»³Ú¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°Å¤¤ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ½¡¶µ´Ñ¤È¤«³×Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÇ¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë³Ú¶Ê¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØWE ARE TGJ¡Ù¤ÈÀè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦º£¸å¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î²áÄø¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§TOKYO GROOVE JYOSHI¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢3¿Í¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¥®¥¿¡¼¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»äÃ£¤Ï¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¤Ç¡Ö¤³¤Î3¿Í¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤Þ¤µ¤Ë¡ØWE ARE TGJ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§º£²óÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¥É¥é¥à¤À¤±²¿¤«·î¤âÁ°¤âÀè¤ËÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë²¿¤«·î¤âÁ°¤Ë¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¸Ä¡¹¤Ë»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°±óÀ¬¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥à¤À¤±¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤ÈÏ¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿Æü¤ÏÁ´Éô¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÀè¤Ë±é¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î1ÆüÁ°¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ç¡¢ÉèÌÌ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤ÎÄ«¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤¦¥¹¥Í¥¢¤Î²»¿§¤È¤«¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥á¥È¥ì¤·¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëµ¡ºà¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¥¤¥á¥È¥ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ëº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬°õ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬±é²Î¤ÈÌ±ÍØ¤Ç¡¢²Î¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤¤¤¦À¼¼Á¤È¤¤¤¦¤«À¼¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Î¶Ê¡Ä±é²Î¤ò²Î¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤ÏÀ¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÆÀ°Õ¤Ê²»°è¤¬¥ß¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦À¼¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥½¥í¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢¤â¤Î¤ä±ÇÁü¤òºî¤ë»þ¤Ë¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¸ÄÀ¤Ê¤Î¤«¤â¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§ÍûÆà¤Á¤ã¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¤µ¤µ¤Ã¤ÈÁ´¤Æ¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ï¥É¥é¥à¤Î»ä¤¬¤½¤Î²¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ìò³ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤â¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§ºÇ¶á¤ÏMiMI¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤È·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥É¥é¥à¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â±é²Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌ±ÍØ¤ÎÀá¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëTOKYO GROOVE JYOSHI¤Ç¤¹¤¬¡¢1¡Á2Ç¯¤Ç¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÈMiMi¤¬²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ¸¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È3¿ÍÉô²°¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¦¤ï¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï3¿Í¤ÎÉô²°¤ËÉÛÃÄ¤ò3ËçÉß¤¤¤Æ¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü²ÈÂ²¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥ó¥É¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§²¿¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£À¸³èÌÌ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±éÁÕÌÌ¤Ç¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¡á²»³Ú¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¤Û¤ó¤È¤Ë³¤³°¤È¤«±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢·ëÂ«ÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§2020Ç¯¤Î¥¢¡¼¼Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²£¤Ë¤â¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ®Ä¹¡Ê¾Ð¡Ë¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§ºÇ¶á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¾åÏÓ¤È¤«¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ë³¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤ÏÀäÂÐ¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤É»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â³§¤µ¤ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î²»¸»¤òÄ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏÃ¤·¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤â¤¦²¿¤â±£¤µ¤º¤ß¤ó¤Ê¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡£¥â¥¢¥â¥¢¥â¥¢¡£
Á´°÷¡§Çú¾Ð
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§2Ç¯Á°¤À¤Ã¤±¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÏ¹ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤¿¤è¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»ä¤¿¤Á¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë±Ñ¸ì¤¬Ãý¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖÁ´ÉôÂæËÜ¤¢¤ê¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÂæËÜÁ´Ìµ»ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¥Ù¥Æ¥é¥óDJ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¥Ù¥Æ¥é¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤½¤ì¤³¤½±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ·ÃÈþ¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö3ºÐ¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö3Ç¯Á°¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö3Ç¯Á°¤«¤é¥Ô¥¢¥Î»Ï¤á¤¿¤Î¤Ë2018Ç¯¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ·ÃÈþ¤Ë¥Ð¥·¥Ð¥·¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éµÕ¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¡¢·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë3Ç¯Á°¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¡©¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ö¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ÖYES¡ª¡×¤È¤«Åú¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤È¤¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë±Ñ¸ì¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë3¿Í¤Ç°ìÈÖ±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ÎNo.1¤ÏÍûÆà¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ê¤ó¤È¤«Ê¹¤¼è¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ñ¸ì¤À¤±¤ÏÁ´ÉôÊ¹¤¼è¤ì¤ÆÃý¤ì¤ë¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Öbourbon¡×¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§º£¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¡×¤â¸À¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë±Ñ¸ì°Ê³°¤À¤È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¥É¥é¥à¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í´ÖÎÏ¤â¶Ë¤á¤¿¤¤¡£ÃÃ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§»ä¤¬1ÈÖ¥ä¥ó¥°¥·¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂ¿Ê¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Âç¤·¤¿»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3ÆüÊ¬¤ÎÎ¹¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¡¢½éÆü¤ËÁ´Éô³«¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿©¤Ù¤ÆÉõ¤·¤È¤¤ã¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥·¥¹¥¿¡¼¤Î·ÃÈþ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¡Ö¥Ý¥Æ¥Á³«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Ï3ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ì¤Ï¿Í´ÖÎÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡ËµÕ¤Ë¡¢³§¤µ¤óÆ±»Î¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§µ¤¸¯¤¤¤Ï·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤¬Íø¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»É·ã¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¼õ¤±¤Æ¤Æ¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤¨¡¢¤É¤³¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¤Ç¤â¡¢·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÆüº¢¤«¤éÃúÇ«¤ÊÃý¤êÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢MiMi¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃý¤ê¤¬»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÍûÆà¤Á¤ã¤ó¡Ä¤³¤ì¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬·ÃÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤Íê¤à¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¤¬ÅÁÀ÷¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§MiMi¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¹ñ¤È¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÀè¤Û¤É¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÃæ¹ñ¤«¤Ê¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡ËÃæ¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£TOKYO GROOVE JYOSHI¤Ç1ÈÖºÇ½é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë»É·ãÅª¤Ê³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ç¤â¤¦1²ó¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Ãæ¹ñ¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¡¢Æ±¤¸²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢MiMi¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¶á¤¤¾Íè¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë²è¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤¿¤Á½÷»Ò3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¶¯ÎÏ¤Ê½÷»Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç½êÂÓ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤¬Á´°÷¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç±é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§Âçºå¤Ç¡ãOsaka Funk Grammar¡ä¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï2Ç¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò±é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅìµþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆÅìµþ¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éÅìµþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MiMi¡ÊDr, Vo¡Ë¡§»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é²Î¡¦Ì±ÍØ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½¥í¤Ç¤ÏEnka Groove¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§»ä¤Ï¡¢¥½¥í¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò1¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§»ä¤Ï¡¢SNS¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁ´Á³¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñº£¤Ã¤ÆSNS¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÊý¤¬¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Êmikako¡Ë¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿TOKYO GROOVE JYOSHI¤¬»ý¤Äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤«Ì´¤Ï¡©
À±ÌîÍûÆà¡ÊB, Cho¡Ë¡§TOKYO GROOVE JYOSHI¤â2018Ç¯¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç7Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ·ëÀ®20Ç¯¤È¤«¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤ÀèÇÚÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Þ¤À¤Ò¤è¤Ã¤³¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â»Ø·ÃÈþ¡ÊKey, Vo¡Ë¡§¹ñÆâ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£»ä¤Ï´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÙ¤é¤»¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ýmikako¡ÊNagie Lane¡Ë
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡ý±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë
