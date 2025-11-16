◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。第5試合のバンタム級ムエタイマッチでジェイク・ピーコック（カナダ/英国）とスアキム（タイ）が激突。大熱戦の末にスアキムが3R大逆転のKO勝利を飾った。

スアキムは過去に那須川天心と対戦して熱戦を演じたタイのムエタイファイター。対してピーコックは右前腕を欠損して生まれながらも、そのハンデを一切言い訳にせず並外れた経歴を持つムエタイファイター。

試合は“隻腕ムエタイ戦士”ピーコックがパンチとヒジを浴びせて有利に進めていた。しかし3Rに開始直後にスアキムがカウンターの左フック一閃。ピーコックは立ち上がれず大逆転KO勝利を飾った。衝撃のKO勝利に会場は大熱狂となった。

これで6連勝を飾ったスアキムは、試合後にKOボーナスを獲得した。ケージを降りると、今大会体調不良で欠場となったロッタンと抱擁。チャトリCEOからも祝福を受けた。

ファンからは「良い試合だった！」「ピーコックの右ヒジを攻略したスアキム流石」「感動した」「物凄い試合」など大興奮の声が上がった。