　◇女子ゴルフツアー　伊藤園レディース第3日（2025年11月16日　千葉県　グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

　脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が65をマークし通算16アンダーでツアー初優勝を飾り、地元宮崎開催の最終戦ツアー選手権リコー杯の出場権を獲得した。ホールアウト後にはインタビューに応じ喜びを語った。

　――どんな気持ち。

　「私いつも最終日が弱いんですけど、ボードを見ないようにずっとプレーしてて、自分が何位にいるかもわからず18番まで来て、すごくいい集中力で、自分がやれることをちゃんとやって、できたなと思います」

　――大勢の仲間が待っていた。

　「みんなが待ってくれたので、本当にうれしかったです」

　――今日のゴルフはどうでした。

　「3日間通してドライバーが安定していましたし、ショットもピンに絡んでくれていたのでよかったです」

　――腰痛がある中で頑張った。

　「薬を飲みながらやってました。今日も薬を飲みました」

　――初優勝まで時間がかかった。

　「大分かかりましたね。8年かかりました」

　――8年間で気持ちがくじけることもあったんじゃないですか。

　「何回もくじけかけたんですけど、周りも元気付ける言葉を掛けてくれたり、家族も大丈夫って言ってくれたので、自分を信じて頑張りました」

　――大きな1勝ですね。

　「ちょっと実感ないんですけど、本当にうれしいです」

　――最終戦も地元の宮崎ですね。

　「こうやって優勝して宮崎に、リコー杯に戻ることが夢だったので、シード圏外からでしたけど、本当に勝ててよかったです」