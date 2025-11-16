【女子ゴルフ】脇元華「勝って宮崎に戻るのが夢だった」初Vで最終戦のツアー選手権切符獲得
◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第3日（2025年11月16日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）
脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が65をマークし通算16アンダーでツアー初優勝を飾り、地元宮崎開催の最終戦ツアー選手権リコー杯の出場権を獲得した。ホールアウト後にはインタビューに応じ喜びを語った。
――どんな気持ち。
「私いつも最終日が弱いんですけど、ボードを見ないようにずっとプレーしてて、自分が何位にいるかもわからず18番まで来て、すごくいい集中力で、自分がやれることをちゃんとやって、できたなと思います」
――大勢の仲間が待っていた。
「みんなが待ってくれたので、本当にうれしかったです」
――今日のゴルフはどうでした。
「3日間通してドライバーが安定していましたし、ショットもピンに絡んでくれていたのでよかったです」
――腰痛がある中で頑張った。
「薬を飲みながらやってました。今日も薬を飲みました」
――初優勝まで時間がかかった。
「大分かかりましたね。8年かかりました」
――8年間で気持ちがくじけることもあったんじゃないですか。
「何回もくじけかけたんですけど、周りも元気付ける言葉を掛けてくれたり、家族も大丈夫って言ってくれたので、自分を信じて頑張りました」
――大きな1勝ですね。
「ちょっと実感ないんですけど、本当にうれしいです」
――最終戦も地元の宮崎ですね。
「こうやって優勝して宮崎に、リコー杯に戻ることが夢だったので、シード圏外からでしたけど、本当に勝ててよかったです」