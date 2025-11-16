◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第3日（2025年11月16日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が65をマークし通算16アンダーでツアー初優勝を飾り、地元宮崎開催の最終戦ツアー選手権リコー杯の出場権を獲得した。ホールアウト後にはインタビューに応じ喜びを語った。

――どんな気持ち。

「私いつも最終日が弱いんですけど、ボードを見ないようにずっとプレーしてて、自分が何位にいるかもわからず18番まで来て、すごくいい集中力で、自分がやれることをちゃんとやって、できたなと思います」

――大勢の仲間が待っていた。

「みんなが待ってくれたので、本当にうれしかったです」

――今日のゴルフはどうでした。

「3日間通してドライバーが安定していましたし、ショットもピンに絡んでくれていたのでよかったです」

――腰痛がある中で頑張った。

「薬を飲みながらやってました。今日も薬を飲みました」

――初優勝まで時間がかかった。

「大分かかりましたね。8年かかりました」

――8年間で気持ちがくじけることもあったんじゃないですか。

「何回もくじけかけたんですけど、周りも元気付ける言葉を掛けてくれたり、家族も大丈夫って言ってくれたので、自分を信じて頑張りました」

――大きな1勝ですね。

「ちょっと実感ないんですけど、本当にうれしいです」

――最終戦も地元の宮崎ですね。

「こうやって優勝して宮崎に、リコー杯に戻ることが夢だったので、シード圏外からでしたけど、本当に勝ててよかったです」