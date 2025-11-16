³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶ÉÊó¹ð¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡¢¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼«µÔ¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à °ð²Ù¶¶¹¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±Íè¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤éËÜºî½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉ´À¤ÅÏ»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£¾åÇòÀÐ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦À±Ìî°É»Ò¤ËÀäÂÐÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦ÉúÌÚ¥ê¥êÌò¤ò¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò°ËÆ£¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì¤Ç¤â½Ð±é¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢°ËÆ£¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Æ¡£·ë¹½¥¢¥É¥ê¥Ö¹çÀï¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¾åÇòÀÐ¤«¤é¡Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¤ò¤¯¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾åÇòÀÐ¤¬¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Í·¯¤Ï¡ª¤½¤ê¤ã»Å»öÁý¤¨¤ë¤ï¡Ä¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤É¤ì¤À¤±¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂÐ·è¡É¤Ë¡¢¹â¶¶¡¢ÃæÅç¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ËÆ£¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö36ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·¯¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ãÂ¤¤è¤ê¤â¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏºÇ¤â¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶É¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«µÔ¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
