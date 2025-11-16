渡辺直美、ピン芸人初の東京ドーム公演が完売 チケット一般発売からわずか1日で 有料生配信を実施へ
お笑い芸人・渡辺直美の東京ドーム公演『渡辺直美（20） in 東京ドーム』のチケットが15日に一般発売され、わずか1日で完売した。これをもって全席種がすべて完売となった。
【写真】4000万円のネックレスに緊張！淡いピンクのドレスで“おすまし”ショットの渡辺直美
全席種完売を受けて、有料生配信の実施が決定。配信の詳細などは、決まり次第発表される。また、S席購入者を対象とした「アリーナ確約アップグレード抽選受付」を11月末に実施予定。この詳細も後日発表される。
渡辺は、台湾生まれ、茨城県育ち。2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスでブレイクした。21年4月より活動拠点をアメリカ・ニューヨークへ移し、23年には全米7都市でのトークライブ、24年10月にはニューヨークで自身初となるスタンダップライブを開催。同年12月にアジア・太平洋諸島系アメリカ人のアートやエンターテインメント、カルチャーに貢献した人々をたたえるイベント「Unforgettable Gala」で、「グローバルグラウンドブレーカー賞（Global Groundbreaker ）」を受賞するなどグローバルな視点で活動を続けている。今回、ピン芸人初の東京ドーム公演を行う。
【写真】4000万円のネックレスに緊張！淡いピンクのドレスで“おすまし”ショットの渡辺直美
全席種完売を受けて、有料生配信の実施が決定。配信の詳細などは、決まり次第発表される。また、S席購入者を対象とした「アリーナ確約アップグレード抽選受付」を11月末に実施予定。この詳細も後日発表される。