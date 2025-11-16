イスラエル南部の境界付近から撮影されたパレスチナ自治区ガザ地区＝10月29日/Amir Levy/Getty Images

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意が発効してから数週間がたつが、南部ラファのがれきの奥深くでは戦争はまだ終わっていない。

イスラム組織ハマスの戦闘員が独立した複数の小隊に分かれ、イスラエル軍の前線の背後にある地下トンネルに閉じ込められている。仲介者らは、ガザで1カ月続く停戦合意を崩壊させることなく解決するための方法を探っている。

イスラエル軍にとって、ガザの占領地域にいる最大200人のハマス戦闘員をどう扱うかという問題は、単なる戦術的な問題にとどまらず、明確な解決策のないデリケートな外交問題となっている。

これらの小隊がいくつ、どこに存在するのかはわかっていない。だが停戦によって「イエローライン」と呼ばれる線でガザが分断されて以降、それぞれが地下のトンネルに立てこもったままだ。ラインの東側はイスラエルが掌握し、西側はハマスが再び支配している。

イスラエルのネタニヤフ首相は、戦闘員について、ハマスの支配区域に歩いて戻らせるようなことは容認しないと明言している。一方、ハマスは戦闘員が投降して武器を引き渡すことは決してないと主張している。

情報筋は、トランプ米政権が何らかの実行可能な解決策を進めるようイスラエルに圧力をかけていると明らかにした。情報筋によれば、トランプ大統領の娘婿で米特使を務めるジャレッド・クシュナー氏が先にネタニヤフ氏と会談した際にこの問題を取り上げた。米国側は停戦合意の次の段階に進みたいと考えているという。

停戦の「第2段階」には、ガザに国際治安部隊を展開することや、ハマスの武装解除、イスラエル軍のさらなる撤収が含まれる。いずれも多国間との困難な交渉を要し、地下に閉じ込められたハマス戦闘員の扱いは、停戦維持を目指す外交パズルの難題の一つとなっている。

解決策の一つとして、戦闘員を第三国に国外退去させる方法が検討され、トルコがその候補に挙がった。だが具体的な合意には至っていない。

状況が動かないまま時間がたつほど、危険度は増す。食料や水をほとんど入手できないため、ハマスの戦闘員に残された選択肢は降伏か戦闘かの二つしかない。欧州外交問題評議会のガザ専門家ムハンマド・シェハダ氏はCNNに対し、「ハマスは生存者が何人いるのかさえ把握していない」と語っていた。

この膠着（こうちゃく）状態は10月に始まった停戦全体を揺るがす火種にもなってきた。

指揮系統から切り離された孤立した小隊がイスラエル軍に対する最近の攻撃に関与していた可能性が高い。こうした攻撃はイスラエル側の大規模な報復を招き、停戦合意は崩壊の危機に陥った。

10月19日、ラファでイスラエル兵2人が死亡すると、イスラエルは空爆を実施し、パレスチナ人少なくとも44人が死亡した。その約1週間後にも、イスラエル兵1人が死亡したことを受け、イスラエルが空爆を実施し、子どもを含むパレスチナ人100人以上が死亡した。