真矢ミキ、インスタなりすましアカウント急増で注意喚起
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の真矢ミキが11月15日、自身のInstagramを更新。なりすましアカウントが増加していることを受け、注意喚起した。
【写真】「紛らわしい…」61歳女優が公開した6つのなりすましアカウント
この日の投稿では「いつも応援ありがとうございます」と書き出し、「真矢ミキオフィシャルアカウントのなりすましが増加しております」となりすましアカウントのスクリーンショットを添えて報告。正しいアカウントについては「mikimayaofficial（認証バッジつき）です」と呼びかけた。
また、「なりすましは、末尾に一文字以上追加されているものが多く見受けられます」となりすましアカウントの特徴を伝え「皆様どうぞご注意ください」と結んでいる。
この投稿を受け、ファンからは「説明ありがとうございます」「紛らわしいですね…」「気をつけます！」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆真矢ミキ、なりすましアカウント増加でコメント
◆真矢ミキの投稿に反響
