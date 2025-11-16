渡辺満里奈「久しぶりに前髪をばつっと」イメチェン姿披露「大人可愛いが加速している」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】タレントの渡辺満里奈が11月15日、自身のInstagramを更新。前髪をカットしたイメチェンを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳元おニャン子「小顔が際立つ」前髪カットの新ヘア披露
渡辺は「久しぶりに前髪をばつっと切りました」と、最新ショットを公開。眉がしっかり見えるほどの長さに前髪をカットしたスタイルを披露した。顔周りをすっきりとさせ、整った輪郭を際立たせている。
この投稿に、ファンからは「大人可愛いが加速してる」「最高におしゃれ」「小顔が際立つ」「理想の大人女子」「ものすごく似合ってる」「ナチュラルなのに洗練されてる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
