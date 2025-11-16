日本ハムは１６日、松本遼大投手、清宮虎多朗投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、根本悠楓投手、山口アタル選手とそれぞれ育成選手契約を締結したと発表した。背番号は松岡が「１１６」、宮内が「１１７」、根本が「１５９」に変更となる。

宮内は今季、２軍で３３試合で防御率３・３４をマークし、７月に支配下登録を勝ち取るもシーズン後半に調子を落とし１軍登板はならず。オフに３度目の戦力外通告を受けていた。来季は４度目の支配下挑戦へ「後半戦で調子を落としたのがこういう結果になった。来年は１年間通して成績を残せるようにやっていきたい」と覚悟を示した。

サイドスローから最速１５３キロを計測する右腕は、「腰の回転を縦から横にしたい。腕の振りと一緒の回転に見直したい」と課題を掲げた。参考にするのは、メジャーでサイド気味のフォームから剛速球を放つスターたち。スリークォーターから１６０キロ超えを連発するメッツの守護神・ディアスや今季サイヤング賞を獲得したパイレーツ・スキーンズの動画で研究し、ヒントを得た。

２２年のドラフト６位で加入し、来季はプロ４年目。「支配下になって終わったら意味がない。リリーフ陣の勝ちパターンに入っていけるようにやっていきたい」。２９歳の苦労人が、１軍の舞台で輝く。