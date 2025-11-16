「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、おせちの誤発注問題について言及した。

こめおは「おせち、倍で発注してました。1000個売り切って達成感に浸ってた矢先に地獄見た。いまの時期から+1000個販売するのは普通にメンタル折れるわ」と誤発注をしたと明かす。

「普通は間違えない」といった指摘があったが、こめおは「俺だって間違えたくないよ。請求書4000万だよ？会社潰れるわ」と驚きの報告。また「半額で売ればいい」というアドバイスには「すでに買ってくれている人がいるので値切りはできないです」と返していた。おせちはカニをふんだんに使用したものだといい「税込3万7584円」となっている。

この件がネット上で物議を醸していたが、こめおは「すごいなドタキャン商法とかまで言われんのか、、、」と長文で経緯を説明し、わざとやったのではないと主張。「まぁ実直に素直に頑張るだけです。何もやることは変わらない。応援してくれている人や、友人、仲間、家族、手の届く距離にいる人たちに胸張って生きれる生き方ができればいい」と前を向いていた。