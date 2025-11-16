ÀîºêËãÀ¤¡¡21ºÐÇ¯²¼Èþ¿ÍºÊ¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¥º§ºÛÈ½¡ÖÄÌÄ¢¤È¤«¤âÁ´Éô¤òÅÏ¤·¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦55¡Ë¤Ë21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¿´¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿°Õ³°¤¹¤®¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï1976Ç¯¡¢13ºÐ¤ÇÃ±¿È¤Ç¾åµþ¤·¡¢1977Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1990Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£½÷ÀÌäÂê¤ÇÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ï¢Æü¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¡£¸µºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤âÎä¤¨¹þ¤ß¡¢2018Ç¯¤ËÎ¥º§ºÛÈ½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£5Ç¯¸å¤Î2023Ç¯10·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢Ä¹Ç¯Í§¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿²Ö²»¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï13Ç¯Á°¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤ÇÀîºê¤Î½Ð±éÉñÂæ¤ò²Ö²»¤µ¤ó¤¬´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«´Ñ·à¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àîºê¤Î°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²¿²ó¤«°û¤ß²ñ¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢µÞ¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤ÎÁ°Êâ¤¤¤Æ¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡È¤¨¤Ã¡É¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ó¤È¤³¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±µ¯¤³¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡£¤ªÅ¹¤ÎÃ¯¤è¤êÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡£¤³¤Î¿Í¡¢¤¤¤¤¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é¿Í´ÖÅª¤Ê¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤¬2¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¤âÍ¶¤¦¤âÃÇ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Àîºê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È½÷ÀÉÔ¿®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤È¤«¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢²¿ÅÙ¤«Í¶¤¦¤â¡¢¡ÖÁ´Á³¿¶¤ê¸þ¤«¤ì¤º¡×¡Ê²Ö²»¤µ¤ó¡Ë¡£²Ö²»¤µ¤ó¤¬2¿Í¤¤ê¤Î¿©»ö¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÃÇ¤ï¤ë»þ´Ö¤¬6Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2018Ç¯¤Ë¸µºÊ¤È¤ÎÎ¥º§ºÛÈ½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Àîºê¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¥º§ºÛÈ½¤Î»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£»ñÎÁ¤â¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ê²Ö²»¤µ¤ó¤¬¡Ë¡È»ä¤ÎÍ§Ã£¤ËÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤ËÁêÃÌ¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤â¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¼±¤¢¤ë¤ó¤Ç¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£²Ö²»¤µ¤ó¤â¡ÖÍ§Ã£¤È¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÛÈ½Êú¤¨¤Æ¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÁêÃÌ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ë¡£»ñÎÁÆÉ¤ó¤ÇÉÕäµÅ½¤Ã¤Æ¡È¤³¤³¤À¤±¤Ï¸«¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤â½ù¡¹¤Ë¿´³«¤¤¤Æ¡¢ÄÌÄ¢¤È¤«¤âÁ´Éô¤òÅÏ¤·¤Æ¡×¡£²Ö²»¤µ¤ó¤â¡Ö¾ÚµòÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡£¡ÈÄÌÄ¢¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Í§¿Í´Ø·¸¤â¤¹¤Ù¤Æ»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸À°ì¶ç½Ð¤ë¡¢¾ÚµòÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´ÖÀ¤â½ù¡¹¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¥º§ºÛÈ½¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿´¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÆ£°æÎ´¤â¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Î¥º§ºÛÈ½¤Î»ñÎÁ¤«¤é¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶Ã¤¡£Àîºê¤â¡Ö¤â¤·ËÍ¼«¿È¤¬¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éµ¤¤Å¤¯¡£¤Ç¤â¤³¤Ã¤Á¤ÏÁ´Á³±³¤â²¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È¤³¤ì¸«¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Á°²ó¤Î·ëº§¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤â¡¢ºÆº§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£