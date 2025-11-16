「進行性の病が判明し、体が動かなくなって来た」ことを２０２３年に公表した、俳優の島崎晋之介さん（31）が、今月の１４日に自身のＸを更新。

自身の現況について、綴りました。



【写真を見る】俳優・島崎晋之介さん（31） 「進行性の病が判明し、体が動かなくなって来た」 指定難病の公表から２年 「まだ治療法は見つからず」「ショージキ、もう動ける寿命は考えてない」「"後悔しない選択と行動"」





島崎晋之介さんは「指定難病を発表して2年」「まだ治療法は見つからず。1人の時間は増えたけど、慣れてきた」と、投稿。



続けて「いつも変わらぬ応援ありがとうございます そして、期待してオファーを下さる皆様にも感謝しかありません 炎はずっとたぎってるヨ。So pumped!!!」と、綴りました。





そして「ショージキ、もう動ける寿命は考えてない "後悔しない選択と行動" 今ある時間を思いっきり楽しもって考えてるぜっ！」と、記しました。





島崎晋之介さんは「まだまだ色々勉強中」「最近、すごく世界が広がりマシタ。楽しくて人生足りないよって思う！ 今少し人前に出ない事とかも学んでます。」と、投稿。



続けて「でもそれも全部繋がるんだよね、演者ってそれがまた面白いと思うで。」と、記しました。

そして「我が輩は役者でアル！ また表に帰ります。まだまだ芝居やりたい」「待っててくれたら嬉しいです 今後とも宜しくお願いしマス！ So pumped!!!」と、綴りました。



島崎晋之介さんは「皆が変わらず元気でいてくれる事を願って！ "生きてこそ"だよ！今を楽しんで」と、ファンに向けて呼びかけています。









２０２３年の１１月１４日、島崎晋之介さんは、自身のＸに「この度、役者 島崎晋之介は12月末の舞台公演を最後に“ひとまず一線を退く”決断をしました！」と、投稿。

続けて「進行性の病が判明し、体が動かなくなって来たのが理由です。現段階でこの病気に関しては治療法がなく、進行を緩やかに抑える療法を今施しています。」と、明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】