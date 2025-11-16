岩手県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、岩手県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉もあり、新しい住宅街が増えてきていると思うからです」（30代女性／宮城県）、「宮沢賢治の童話を思い出しながら、山や川に囲まれて穏やかに暮らしたい」（40代男性／岩手県）、「大谷翔平の出身地だから」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「大きな街なのでなんでも手に入れやすそう。新幹線で動く時も動きやすいと思う」（40代女性／滋賀県）、「生活環境が整っていて自然も豊かだから」（30代女性／石川県）、「賑やかで生活しやすい、田舎にも更に都会にも出やすい」（40代女性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：花巻市／36票2位は「花巻市」でした。岩手県中部に位置する花巻市は、宮沢賢治ゆかりの地として知られ、文化と自然が調和したエリアです。温泉地や広々とした田園風景も魅力。また、MLBのロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手の出身高校があることから、さらに注目を集めているようです。
1位：盛岡市／163票1位は「盛岡市」でした。岩手県の県庁所在地である盛岡市は、自然と都市機能がバランスよく融合した住みやすい街。城跡や石割桜など歴史的スポットに加え、交通アクセスも良好で、利便性と落ち着きのある生活環境が評価されたようです。
回答者のコメントを見ると「大きな街なのでなんでも手に入れやすそう。新幹線で動く時も動きやすいと思う」（40代女性／滋賀県）、「生活環境が整っていて自然も豊かだから」（30代女性／石川県）、「賑やかで生活しやすい、田舎にも更に都会にも出やすい」（40代女性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)