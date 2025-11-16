なにわ男子・高橋恭平＆FANTASTICS中島颯太、INI木村柾哉と3人で豪華差し入れ「萌歌ちゃんに負けじと」【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、FANTASTICSの中島颯太が16日、東京・渋谷ストリーム 稲荷場広場で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）ロマンティック襲来イベント in 渋谷に登場。撮影中の豪華な差し入れエピソードが明かされた。
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
撮影を振り返る中で「この3人（上白石、高橋、中島）が同い年なので、すごいやりやすかった」と語った高橋。中島も「現場はずっと盛り上がっていて、笑いが絶えなかったですし、楽しかった」と明かしながら、「差し入れもすごかった。萌歌ちゃんがかき氷を差し入れてくれた」と差し入れエピソードを紹介。
一方で、高橋、中島、そしてINI木村柾哉の3人は「負けじと、カフェカーを3人で用意した」ようで、高橋は「ドリンクとクレープがあるカフェカーを。（費用は）3人で綺麗にちゃんと割って、全員が同じ額を払えるようにしました」と語り、チームワークの良さが感じられる、ほっこりとした現場の様子を明かした。
この日のMCは、上白石演じる主人公・星野杏子に絶対に恋をしてもらいたい魔法使い・リリの声優を務めたオズワルドの伊藤俊介が担当したが、キャスト陣の豪華な差し入れエピソードを聞き、「すごいな！俺、何もしてないぞ！恥ずかしくなってきたわ…」と恐縮。高橋は「いやいや、出ていただけるだけありがたいです」と優しくフォローしていた。
また、残念ながらこの日不在となった木村は、等身大パネルで登場。本人からメッセージが届く場面もあった。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
◆映画「ロマンティック・キラー」
