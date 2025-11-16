中村ゆりか、ロングヘアで雰囲気ガラリ 別人級イメチェンに「髪のツヤ感が美しすぎる」「この雰囲気真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の中村ゆりかが11月15日、自身のInstagramを更新。ロングヘアへのスタイルチェンジを報告し、注目を集めている。
【写真】28歳美人女優、ロングヘアに別人級イメチェン
中村は「Live style」「ロングにchange中だよ」とコメントを添え、最新ショットを公開。ゆったりとしたオーバーサイズのグレージャケットを肩にかけ、ボブヘアから一新した艶やかなダークブラウンのストレートヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「ロング似合いすぎる」「髪のツヤ感が美しすぎる」「この雰囲気真似したい」「ジャケットも可愛い」「印象変わる」「素敵な写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
