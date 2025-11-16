東野幸治「DOWNTOWN＋には呼ばれてません」サンジャポには呼ばれたので“爆問軍団”入り
タレントの東野幸治（58歳）が、11月16日に放送された情報番組「サンデー・ジャポン」（TBS系）に出演。「『DOWNTOWN＋』には呼ばれてません」と語った。
この日の冒頭、爆笑問題・田中裕二から「東野さん、2回目の登場ということですけれども」と話を振られた東野は「（裏番組だった）『ワイドナショー』終わったんですよ。だから日曜日空いてるんですよ。ほんで、前回（初めて）出たときは、帰りのエレベーターの前で、スタッフが『また大至急2回目来てください』って言って、かなり空きました」と、約半年の間が空いたことに不満を漏らす。
爆笑問題・太田光は「（オファーがなかなかできなかったのは）ギャラの問題でしょうね」と話すと、東野は「いやいやいや、リーズナブルでおなじみの東野ですから。全く問題ないですけど、やっと呼ばれました、ほんとに」と語る。
そして、太田が「『DOWNTOWN＋』は呼ばれてないそうで？」とたずねると、東野は「呼ばれてないです。『DOWNTOWN＋』には呼ばれてませんけど、サンデージャポンには呼ばれてるという。“爆問軍団”に入りました。よろしくお願いします」と語り、スタジオは爆笑となった。
